Kemalpaşa'da 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemalpaşa'da 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel
Kemalpaşa'da 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta 'hoş geldiniz' diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni 'Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle' diyerek kovduğu öne sürüldü.

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta 'hoş geldiniz' diyerek kendisine elini uzatan öğretmeni 'Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle' diyerek kovduğu öne sürüldü. Kaymakam Saygın, iddalara ilişkin açıklama yapmazken, Kemalpaşa Eğitim-Sen de yaşananlara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos'ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, göreve başladığı ilçede dün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. İddiaya göre Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine 'Hoş geldiniz' diyen genç öğretmene 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söyledi. Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

Kaymakam Saygın'ın iddialarla igili açıklama yapmazken, konuya ilişkin ilgili kurumca yazılı açıklama yapılacağı belirtildi. Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu da, yaşanan olaylara tepki gösterdi.  Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kemalpaşa Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi.

"Okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine 'Hoş geldiniz' diyen öğretmene 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir. Sınıftaki diğer öğretmen durumu izah etmeye çalışınca; 'Sen kimsin ücretli misin?' gibi tehditkar sorular, yöneltmiştir. Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki; kapıkulu değil, öğretmeniz."


- Kemalpaşaartvin
Kemalpaşa'da 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası

Kemalpaşa'da 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası

Kemalpaşa'da 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Son Dakika Haberleri
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 'Hoş geldiniz' diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Yiğit Marcus Aral
Spor Abdullah Avcı Valentin Rosier Salih Uçan Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kemalpaşa'da 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:39:56. #1.12#