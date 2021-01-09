Kemalpaşa'da kaçak üretim şaraba 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kemalpaşa'da kaçak üretim şaraba 1 gözaltı

09.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:57
Kemalpaşa'da kaçak üretim şaraba 1 gözaltı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 880 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 880 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan bir barakada kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün yapılan baskında barakada 880 litre kaçak üretim şarap ele geçirdi. Olayla ilgili U.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlker Başbuğ Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel İrem Derici Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kocaeli Hisarcık Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kemalpaşa'da kaçak üretim şaraba 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 10:58:50. #1.15#
title