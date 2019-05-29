Kemalpaşa'da istihdam ve kariyer fuarı düzenlendi

Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi" projesi kapsamında "İstihdam ve Kariyer Fuarı" düzenlendi.

Fuarın açılışında konuşan Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, projenin amacının ilçedeki mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş bağını güçlendirmek olduğunu aktardı.

Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, "Tek tek tüm 8. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile görüşüldü. Meslek liselerimize karşı geliştirilen bazı ön kabulleri ortadan kaldırmayı hedefledik. Mesleki eğitime yönelmesi gereken öğrencilerin ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu faaliyeti gerçekleştirdik. Bugün resmin tamamını görmek adına tüm okullarımız, sanayicilerimiz, iş adamlarımız burada. Bu projemizde bize destek olan tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile fuar açılışı gerçekleştirildi. Ziyaretçiler ve öğrencilerle birlikte standlar gezildi. Öğrencilerin geliştirdiği teknik projeler hakkında yapılan sunumlar izlendi.

Kaynak: AA