Kemalpaşa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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Kemalpaşa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kemalpaşa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden N.T'nin evinden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı şikayetine ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma, olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından hırsızlık olayını Z.G'nin yaptığını tespit etti. Ekipler, şüpheli Z.G'nin evinde yaptığı aramada N.T'nin evinden çalınan ziynet eşyalarını ele geçirildi, şüpheli Z.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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