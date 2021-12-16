Kemalpaşa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden N.T'nin evinden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı şikayetine ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma, olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından hırsızlık olayını Z.G'nin yaptığını tespit etti. Ekipler, şüpheli Z.G'nin evinde yaptığı aramada N.T'nin evinden çalınan ziynet eşyalarını ele geçirildi, şüpheli Z.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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