Kemalpaşa'da durak pırıl pırıl
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Kemalpaşa'da durak pırıl pırıl

Kemalpaşa'da durak pırıl pırıl
Bültenler - Haberler | Güncel

Temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kemalpaşa Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki otobüs duraklarını deterjanlı su ile yıkayarak hijyenik hale getiriyor.

Kemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesindeki ekipler ilçe genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan kapalı otobüs duraklarında, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Çalışmalarda, ilçe genelindeki toplam 33 adet kapalı otobüs durağı yıkanarak temizleniyor ve sterilizasyonu sağlanıyor.

DETERJANLI SU İLE TEMİZLENİYOR

Otobüs duraklarının iç ve dış kısımlarını deterjanlı su ile temizleyen ekipler, aynı zamanda durakların yanında bulunan çöp kovalarının, ilaçlamasını gerçekleştirerek süpürme ve yıkama yöntemiyle çevre temizliğini sağlıyor. Çalışmalara 4'ü kadın, 4'ü erkek olmak üzere 8 personel katılım sağlarken, bir su tankeri de destek sağladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelindeki tüm duraklarda, planlama dahilinde dezenfekte ve temizleme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

"HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kemalpaşa Başkan Rıdvan Karakayalı, "Yapılan planlamalar dahilinde vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda durakları kullanabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devam eden pandemi süreci ile birlikte halk sağlığının korunması amacıyla tüm araç ve personelimizle sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Kemalpaşa'da durak pırıl pırıl - Haberler
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