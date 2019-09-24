Kemalpaşa'da depolanan ithal atıklar için 866 bin lira ceza

24.09.2019 13:35

AVRUPA'dan geri dönüşüm için getirilen plastik atıkların İzmir Kemalpaşa'ya bağlı Akalan Mahallesi'nde depolanmasına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ceza yağdı. Bakanlığın yaptığı denetimin ardından plastik atıkların ithalatını yapan firmaya 649 bin 773 TL, sahasında bu atıkların depolanmasına izin veren firmaya da 216 bin 364 TL idari para cezası kesildi.

Avrupa'dan geri dönüşüm için geçen Ocak ayında getirilip, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Akalan Mahallesi'nde depolanan tonlarca plastik, kağıt gibi atıklar tepki çekti. Atıkların bulunduğu bahçede geçen 6 Eylül'de inceleme yapan Greenpeace üyeleri, 'çevre koşullarına uygun olmayan şekilde depolandığı' gerekçesiyle sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram, atıkların özellikle İtalya'dan getirildiğini ve olumsuz hava koşulları nedeniyle de toplandıkları yerde çoktan doğaya yayılmaya başladığını belirtip, yetkilileri göreve çağırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da söz konusu ithal atıkların depolandığı alanda denetim yaptı. Denetimin sonucunda, alanda atıkların depolanması ile ilgili Bakanlığa herhangi bir bilgi verilmediği belirlendi. Ayrıca, söz konusu alana ilişkin herhangi bir izin/ lisans belgesi de bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık, bahse konu tesiste geri kazanıma tabi tutma beyanıyla 3 ayrı partide atık ithalatı gerçekleştirdiğini tespit edilen firmanın, lisansını iptal etti.

Ayrıca Bakanlık, atıkların ithalatını gerçekleştiren firmaya 649 bin 773 TL, sahasında bu atıkların depolanmasına izin veren firmaya da 216 bin 364 TL idari para cezası kesti.

Kaynak: DHA