Kemalpaşa'da buğday hasadı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kemalpaşa'da buğday hasadı devam ediyor

Kemalpaşa'da buğday hasadı devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir'in verimli topraklarıyla ünlü ilçesi Kemalpaşa'da Haziran'ın ikinci haftasında başlayan buğday hasadı devam ediyor.

Kemalpaşa'da Haziran ayının ikinci haftasıyla başlayan buğday hasadı, üreticinin yüzünü güldürdü. 100 dönüm buğday eken Yunus Emre Kaya, hasadın iyi geçtiğini ancak kuraklık nedeniyle daha iyi verim beklediklerini söyledi.

Kemalpaşa Ulucak'ta emlak ve nakliye işiyle de uğraşan Yunus Emre Kaya, 4 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi. Buğday dışında kiraz, şeftali ve zeytin de ektiğini söyleyen Kaya, Kemalpaşa topraklarının oldukça bereketli olduğunu sözlerine ekledi.

Çiftçiliğin yanı sıra emlakçılıkta yapan Kaya, İzmir'den gelen birçok vatandaşında Kemalpaşa'dan arsa alarak organik meyve sebze ektiğini söyledi. Kaya son olarak pandemi döneminde oldukça fazla sayıda İzmirlinin Kemalpaşa'dan tarla alarak ziraate yöneldiğini aktardı.

Kaynak: Bültenler

LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden açıklandı.
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Acun Ilıcalı Şevval Şahin
Spor Ali Koç Cristiano Emre Kocadağ Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kemalpaşa'da buğday hasadı devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:58:05. #1.16#

title