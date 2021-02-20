Kemalpaşa'da bir binada çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kemalpaşa'da bir binada çıkan yangın hasara neden oldu

20.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:48
Kemalpaşa'da bir binada çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.

Soğukpınar Mahallesinde bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kemalpaşa'da bir binada çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 09:48:38. #1.16#
title