Kemalpaşa'da bir binada çıkan yangın hasara neden oldu
20.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:48
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında hasar oluştu.
Soğukpınar Mahallesinde bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz