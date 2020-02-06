Kemalpaşa'da alt yapı atağı

06.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kemalpaşa Belediyesi'nin işbirliğiyle ilçede alt yapı sorunun çözülmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. İlçede; Ulucak, Ansızca, Kuyucak, Damlacık mahallelerinde kanal çalışmalarına başlatılarak eskiyen hatlar yenilenecek. Kanalı olmayan yerleşim yerlerine de sağlıklı altyapıya kavuşturulacak. Başkan Karakayalı, "2020 yılı sonuna kadar Kemalpaşa'da bir gram atık su dışarıya atılmayacak" dedi.

Kemalpaşa'da ilçede alt yapısı bulunmayan ve iyileştirmeye ihtiyacı bulunan mahallelerde çalışma sürdürülüyor. İlk etapta Damlacık Ulucak, Ansızca ve Kuyucak mahallerinde yağmur ve kanalizasyon suyu ayrıştırılarak büyük bir problemin önüne geçilecek.

DAHA YAŞANIR BİR KENT İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Karakayalı, "Altyapı bir kentin önemli konularının başında gelir. Altyapı ile birlikte kent daha sağlıklı ve vatandaşlarımızın daha rahata yaşayabileceği bir hale gelir. Göreve gelir gelmez, altyapı ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Şuanda ise çalışmalarımız hız kazanarak devam ediyor. İlk etapta Damlacık, Kuyucak, Ansızca ve Ulucak mahallelerinde çalışma başlattık. 2020 yılı sonuna kadar Kemalpaşa'da bir gram atık su dışarıya atılmayacak. İnsana dokunan, vatandaşlarımızın daha mutlu yaşayabileceği bir kent için mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler