Kemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
Kemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkan Vekili Atilla Karaman, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Sunulan çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmaların sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalpaşa'da bir gece konakladığı tarihi oda ziyaret edildi.

İlçe merkezindeki program sonrasında Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından gaziler onuruna yemek verildi.

Kemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Kemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Kemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Bensu Soral Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Cristiano Stefan Kuntz Nihat Özdemir Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 14:41:55. #1.11#