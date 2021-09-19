Kemalpaşa'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkan Vekili Atilla Karaman, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Sunulan çelenklerin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmaların sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalpaşa'da bir gece konakladığı tarihi oda ziyaret edildi.
İlçe merkezindeki program sonrasında Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından gaziler onuruna yemek verildi.