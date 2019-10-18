Kemalpaşa'da 11 suçtan aranan kişi yakalandı

18.10.2019 16:37

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanan şüphelinin, 11 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kemalpaşa-Ulucak Mezarlığında şüphelendikleri bir şahsı gözaltına aldı.

Sahte kimlik taşıdığını belirlenen zanlının isminin E.G olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, birden fazla kişi tarafından silahlı yağma, dolandırıcılık, izinsiz define arama, muhafaza edilen eşya hırsızlığı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak gibi 11 ayrı suçtan arandığını belirledi.

Resmi belgede sahtecilik suçundan da işlem yapılan zanlı, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA