Kemalpaşa Belediyesi'nden okullara tadilat

27.08.2019 09:31

Kemalpaşa Belediyesi, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak ve fiziki ortamlarını güzelleştirmek için okulları yeniledi. Bu kapsamda eksikleri belirlenen okullarda Kemalpaşa Belediyesi tarafından boya, tadilat, bakım ve onarım çalışmaları başlattı.

BİZİM GÖREVİMİZ SİZLERİ EN İYİ ŞARTLARDA YETİŞTİRMEK

Öğrencilere her fırsatta destek olan, çocukların iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için onların bir dediğini iki etmeyen Başkan Rıdvan Karakayalı, "Emekli bir öğretmen olarak öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak bizim en önemli görevlerimiz arasında. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizim görevimiz sizleri iyi yetiştirmek. Bundan sonra da desteklerimiz imkânlar ölçüsünde devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler