Kemalpaşa Belediyesi 'Halk Günü'ne' vatandaşlardan yoğun ilgi

Kemalpaşa Belediyesi'nde her hafta salı günleri düzenlenen'Halk Günü' buluşması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın talimatıyla bundan sonra her hafta Salı günü 09.00-12.00 ile 14.00 17.00 saatleri arasında, iş ve işlemleri veya talepleri için belediyeye gelen vatandaşlar başkanlık makamında ağırlanıyor, sorun veya isteklerini bizzat Başkan Karakayalı ile paylaşabiliyor.

Bugün gerçekleşen Halk Günü buluşmasına gelen vatandaşları Belediye Hizmet binasının girişinde güler yüzle karşılayan Başkan Karakayalı,sıcak ve samimi bir ortamda gelen tüm vatandaşlarla sohbet edip onları dinledi. İstek ve sorunlarını söyleyen vatandaşlar belediyecilik hizmetleri konularındaki sorunlarının çözümü için Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı' dan destek istediler.

Karakayalı, 'Halk Günü' uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa Belediyesi, Kemalpaşa'da yaşayan bütün halkımızın belediyesidir. Bu nedenle kapılarımız sonuna kadar bütün vatandaşlarımıza açıktır. 2009-2014 yıllarında da Geleneksel hale getirdiğimiz'Halk Günü' uygulaması sayesinde, insanımızın derdiyle dertleneceğiz, dile getirdikleri sorunlarına birlikte çözüm arayacağız. Kemalpaşa'da yaşayan insanlarımızla doğrudan iletişim kuracak, bu sayede sorunlara hızlı şekilde çözüm üreteceğiz.

"Hiçbir ayırım yapmadan insanlarımızın arasında olacağız"

Karakayalı, sadece 'Halk Günü' uygulaması ile değil, mahalle ve esnaf ziyaretleri ile her zaman halkımızın arasında ve yanında olacağını da kaydetti. Karakayalı ,"Kemalpaşa'da yaşayan her yaş ve kesimden bütün insanlarımıza dokunan, dertleriyle kederlenen, acısını paylaşıp sevincine ortak olan, gönüllerin bir araya gelmesini sağlayan bir yönetim anlayışını hakim kılacağız. İnsanlardan uzak duran, dört duvar arasına sıkışıp kalan bir anlayışı asla kabul etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızla iç içe olmayı yönetim anlayışı olarak gören bir belediye başkanı olarak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler