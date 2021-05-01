Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
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Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi

İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Haberler | Güncel

- Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi Türkiye'nin 2 kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi.

- Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi

ERZİNCAN - Türkiye'nin 2 kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi. Türkiye'nin listedeki kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi. Erzincan'ın tarihi, doğal ve turistik incisi Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine Girdi.

Erzincan'ın Kemaliye tarihi kenti ile Mardin'in Midyat ilçesindeki Geç Antik ve Ortaçağ kilise-manastırları da UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne eklendi. Türkiye'nin 2020 yılında güncellenen listede 83 varlığı bulunuyordu.

Tarihsel süreçte İpek ve Kervan yolları üzerinde bulunan, eşsiz doğal güzellikleri, zengin kültürel değerleri, kendine özgü kent dokusu, mimarisi ve özgün evleri ile öne çıkan Kemaliye ilçesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

Yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda, nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşan, bu haliyle dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alan Karanlık Kanyonuyla, büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşan ve dünyadaki "Tehlikeli Yollar" kategorisinde bulunan, sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yoluyla, Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeren ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisiyle ve daha pek çok doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Kemaliye ilçesi, Erzincan'ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden birisi olarak belirtildi.

Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi
Kemaliye, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA

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