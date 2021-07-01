Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)
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Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)

Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DRAGON BOT YARIŞMASINDA HEYECANLI ANLAR YAŞANDIKemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında dragon bot yarışması düzenlendi.

DRAGON BOT YARIŞMASINDA HEYECANLI ANLAR YAŞANDI

Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında dragon bot yarışması düzenlendi. Karanlık Kanyon Şırzı köprüsünde başlayan bot yarışması Kemaliye Doğa Sporları Derneği gençleri ile Acil Tıp Uzmanları arasında yapıldı. 3 tur üzerinden yapılan yarışmayı Kemaliye Doğa Sporları Derneği gençleri kazandı. Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, "Kemaliye su sporlarında kano, dragon bot ve ekstrem sporlarının yapılabildiği bir yer. Biz de dragon bot yarışı yaptık ve doktorlarımızı yendik. Her türlü sporun burada yapılabildiğini göstermek istiyoruz. Kemaliye hem mimari hem doğal güzelliğinin yanında bu tür imkanlar da sunuyor" dedi.

Sporculardan Şeyma Mengi, ilk defa dragon bot yarışmasına katıldığını belirterek, "Eğlenceli bir yarışmaydı. Tokmak çalıp ritim tutup kürek çektik" dedi.Kemaliye Doğa Sporları Dernek Başkanı Dilşad Özpan ise şunları söyledi:

"Doğa sporlarının yapılması sporcuların gelip bu atmosferi hissetmelerini istiyorum. Bu sene su seviyesi düşük olduğu için istediğimiz şekilde etkinlikleri gerçekleştiremiyoruz. Rahmetli Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun dediği gibi Kemaliye, havada, suda, karada spor yapılacak bir yer."


Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)
Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)
Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)
Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)
Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)
Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)
Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)
Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri başladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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