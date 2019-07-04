Kemaliye'den Çemişgezek'e gezi

TUNCELİ (İHA) – Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine gezi düzenlendi.

Bu yıl 40'ıncısı yapılacak olan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında, Kemaliye ilçesinden, Çemişgezek ilçesine gezi düzenlendi. Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı İsmail Yücel ile birlikte ilçeden yaklaşık 40 kişilik grup Çemişgezek ilçesini ziyaret etti. Çemişgezek belediyesi tarafından ağırlanan konuklar, Belediye Başkan Vekili İbrahim Enes Somyürek'in refakatinde, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal mekanlarını gezdi.

40'ıncısını düzenledikleri şenlikler kapsamında Çemişgezek ilçesine gezi düzenlediklerini belirten Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız'a ve ilçe halkına teşekkür etti.

Heyeti ağırlamaktan mutlu olduklarını aktaran Çemişgezek Belediye Başkan Vekili İbrahim Enes Somyürek ise, "Bizler de aramızdaki bu gönül bağını daha da güçlendirmek için ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Konuklarımıza nazik ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İki ilçe arasında kültürel benzerlik olduğunu belirten KEMAV Başkanı İsmail Yücel, "Biz iki ilçe olarak birbirine yakın komşu olmakla birlikte, adeta iki ilçe bir gönül, bir kültürüz. Bir dedenin torunları gibiyiz. Çok eskilere dayanan bu gönül bağını güçlendirmek için bu gün buradayız" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA