Dragon bot yarışları nefesleri kesti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 42'nci düzenlenen "Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında yapılan dragon bot yarışları nefes kesti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 42'nci düzenlenen "Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında yapılan dragon bot yarışları nefes kesti.

Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediyesi ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) ortaklaşa düzenlediği 200 sporcunun katıldığı şenliklerde, dragon bot yarışları ile ziplin düzenlendi.

Karasu Nehri'nde düzenlenen ve İlçe Kaymakamı Emre Yeşilbaş'ında katıldığı yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Çok sayıda vatandaşında izlediği yarışlarda sporcuların zaman zaman attığı "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Vatan sana canım feda" sloganları kanyonda yankılandı.

Yarışların ardından Yeşilbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemaliye'nin her türlü su sporunda öncü olduğunu aktardı.

Dragon bot yarışında kendi takımının 2-1 galip gelmesinin sevincini yaşadığını belirten Yeşilbaş, şöyle konuştu:

"Doktorlarımızı 2-1 yendik. Yenmek istemezdik ama yendik. Bugün burada başlayan festivalle, Kemaliye'de her türlü sporun yapıldığını gösterdik. Doğal ve mimari güzelliklerinin yanı sıra kültürü ve sanatıyla ön plana çıkan ilçemiz bu tür spor etkinliklerinin yapılması imkanını da sunuyor. Bugün başlayan ve 4 Temmuz da bitecek festivalde çeşitli aktiviteler olacak. Drogana ilk kez bindim ve soluk soluğa kaldığım bir andı. Akantıya karşı, yukarı gitmek zorlu bir şey."

Drogan yarışlarına katılan sporculardan Şeyma Mengi ise heyecanlı ve eğlenceli bir gün geçirdiğini ilk kez bu sporu yaptığını söyledi.

Kemaliye Doğa Sporları Başkanı Dilşad Özpan da festivalin her yıl yeni etkinliklerle renklendirildiğini, gelen misafirlerinde bundan büyük bir keyif aldığını ifade etti.

İlçede 4 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında sporcular ayrıca Gabari bölgesinde "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuruna tırmanacak, buradan "Cennete açılan kapı" adı verilen platformdan wingsuit atlayışı gerçekleştirecek.

Karanlık Kanyon'da, "Sırat on Fırat" hattından basejump etkinliğinin de yapılacağı festivalde, şehitler anısına 50 sporcunun katılımıyla yüzme, bisiklet, kano, dragon bot yarışları gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu