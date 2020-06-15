Kemaliye'de minibüs nehre uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
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Kemaliye'de minibüs nehre uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp

Kemaliye'de minibüs nehre uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu.

15.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:10

Kemaliye'de minibüs nehre uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 1 kişi de kayboldu.

Kaza, bugün gece saatlerinde Kemaliye girişindeki Şırzi Köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu.

Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı. Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri'nde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.

Kemaliye'de minibüs nehre uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp

Kaynak: İHA

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