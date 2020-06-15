Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp (2)- Yeniden
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Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp (2)- Yeniden

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu.

Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp (2)- Yeniden
15.06.2020 23:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:28

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. Kazada kısmen suya gömülen minibüste bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralı kurtuldu. Kayıp olan ve akıntı ile sürüklendiği tahmin edilen 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü girişinde meydana geldi. Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan Mehmet Dil (62) yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, koprü girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, Fırat Nehri'ne uçtu. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 3 yolcu, nehir üzerinde gezinti yaptıran tekne çalışanları tarafından kurtarıldı. Yaralı oldukları belirlenen Kader İlçin (30), Ayşe İlçin (6) ve Kübra Dil (24), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR BULUNAMADIBu arada minibüs şoförü Mehmet Dil'in kayıp olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları çalışmada Gülser Dil (59), Şeyma Kalkan (27), Süleyman Kalkan (2) ve Muhammet Dursun İlçin'in (1) cansız bedenlerine ulaşıldı. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından akıntıyla birlikte sürüklendiği tahmin edilen sürücü Mehmet Dil'in bulunması için nehir çevresinde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bu arada kaza haberinin ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kaza haberinin verilmesinden sonra Kemaliye'ye hareket etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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