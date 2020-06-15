Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp
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Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp

Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıpERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu.

15.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:38

Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 4 kişi yaralandı. Kayıp olan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu. 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehri'nde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı. Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.

Kemaliye'de minibüs Fırat'a uçtu: 2 ölü, 4 yaralı, 2 kayıp

Kaynak: DHA

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