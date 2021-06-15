Kemaliye'de kadın kooperatifi kuruldu

Kemaliye'de, yüksekokul ve belediyenin destekleriyle kadın kooperatifi kuruldu.

Kemaliye'de, yüksekokul ve belediyenin destekleriyle kadın kooperatifi kuruldu.

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aldırmaz Akkaya tarafından, Kemaliye'de ikamet eden kadınlara yönelik kooperatifçilik eğitimi verilerek Kemaliye (Eğin) Valemi Kadın Kooperatifi kuruldu.

Doktora tezinde kadın kooperatifleri üzerine çalışma yapan Akkaya, kooperatifin en önemli amacının asırlardır Kemaliye'de üretimin odak noktası olan kadınların üretimden gelen gücünün ortaya çıkarılması, üretim bilgilerinin, güçlerinin birleştirilmesi ve başta Kemaliye'de olmak üzere, ülkemizde hem sosyal hem de ekonomik hayatın sürdürülebilir gelişiminde kadınların katkısını en üst seviyelere çıkarabilmek olduğunu kaydetti. Akkaya, kooparatifin Kemaliye'de kadınlar tarafından mevsiminde, doğal şartlarda üretilen yöresel ürünlerin ve geleneksel el emeği ürünlerin de hak ettiği değeri alabilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacı taşıdığını sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Kemaliye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin İmre'de Kemaliye Valemi Kadın Kooperatifini ziyaret ederek kooparatif üyelerinin yapmış olduğu el ürünlerini yakından inceledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı