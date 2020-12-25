Kemaliye'de jandarmadan online trafik eğitimi
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Kemaliye'de jandarmadan online trafik eğitimi

25.12.2020 08:34 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:38
Kemaliye'de jandarmadan online trafik eğitimi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde jandarma tarafından ilköğretim okulu öğrencilerine online trafik eğitimi verildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde jandarma tarafından ilköğretim okulu öğrencilerine online trafik eğitimi verildi.

Kemaliye İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından Mukaddes Muhlis Cüher İlkokulu 7-11 yaş grubu öğrencilerine Trafik eğitimi korona virüs nedeniyle EBA ve Zoom programları üzerinden online olarak verildi.

Çocuklarla bilgisayar üzerinden iletişim kuran jandarma görevlileri öğrencilere ilk olarak genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Araçlara hareket halindeyken binilmemesi ve inilmemesi konusunda uyarılarda bulunan jandarma görevlisi, "Herhangi bir ulaşım aracına bindiğimizde emniyet kemerimizi takmalıyız. Ayrıca sürücünün dikkatini dağıtmamak için araç şoförü ile konuşulmaz. Yol boş olsa bile karşıdan karşıya geçerken sağımıza solumuza çok iyi bakmamız ve hızlı adımlarla ilerlememiz gerekiyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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