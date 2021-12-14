Kemaliye'de "İpek Yolu" yeniden canlanıyor

ERZİNCAN (İHA) - 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında onaylanan ve Kemaliye Kaymakamlığı tarafından yürütülecek olan "İpek Yolu Projesi" destek sözleşmesi imzalandı.

Toplam bütçesi yaklaşık 1,3 milyon TL olan ve 1 milyon TL'si KUDAKA tarafından finanse edilecek projede turizm potansiyeli yüksek bir ilçe olan Kemaliye'nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak bölgede bulunan tarihi ve turistik yerlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında tarihi geçmişi, özgün iklimi, coğrafi yapısı, zengin su kaynaklarının başlangıç noktasında bulunan ve farklı turizm tipleri için çok yönlü potansiyele sahip Kemaliye ilçesinde belirlenen 2 farklı cazibe merkezi konumundaki Yuvaköy Yürüyüş Yolu ve İpek Yolu turizm alanları ile ilgili tadilat çalışmaları yürütülerek tarihi noktaların turizme kazandırılması ve bölgedeki bir rotaya yürüyüş yolu inşa edilmesi planlanıyor. Kemaliye ilçesinde bulunan kısmı tescilletilmiş ve koruma altına alınmış olan tarihi İpek Yolunun ayakta kalmış kısmının restore edileceği projede, özellikle doğaseverlerin kullandığı yürüyüş rotaları da yeni gezginleri ağırlayacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte başlatılacak tanıtım faaliyetleri sayesinde proje daha geniş kitlelere ulaşabilecek. Ayrıca bölgedeki diğer il ve ilçelerde kalıntıları bulunan tarihi İpek Yolunun ileri tarihlerde bu rotalarla da birleştirilmesi ve projenin bir turizm noktasının temellerini oluşturması öngörülüyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Erzincan Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş ve ilgili kurumların projeden sorumlu teknik personeli katıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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