Son dakika haber | Kemaliye'de baraj gölüne düşen genç öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kemaliye'de baraj gölüne düşen genç öldü

Son dakika haber | Kemaliye'de baraj gölüne düşen genç öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde balık tutmak isterken baraj gölüne düşen genç adam hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde balık tutmak isterken baraj gölüne düşen genç adam hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerine yakın Kemaliye ilçesine bağlı Çakırtaş köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Yavuztürk (21) oltayla balık tutmak isterken dengesini kaybederek Keban Barajına düştü. Bir süre sonra genç adam boğularak hayatını kaybetti. AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri bölgede çalışma yaparken gencin cesedinin sudan çıkarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi. Dalgıç ekibi tarafından Yavuztürk'ün cesedi sudan çıkarılarak Kemaliye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba boğularak can verdi
3 çocuğunu kurtarmak için suya giren baba boğularak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Fatma Girik Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Mesut Özil Hakan Reçber Alper Yılmaz Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Kemaliye'de baraj gölüne düşen genç öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.07.2021 23:26:33. #1.13#

title