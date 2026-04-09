Haberler

Kemaliye dağlarında ters laleler açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde baharın habercisi olarak bilinen ters laleler açmaya başladı.

İlkbahar mevsimiyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak adlandırılan Ters lale, Kemaliye'nin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle birlikte doğayı renklendirdi.

Genellikle hüznü simgeleyen ancak uzun kış mevsiminin sona erdiğini müjdeleyen ters laleler, görsel şölen sunarken, zarar görmemesi için güvenlik güçlerince koruma altında tutuluyor.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken çiçekleri görüntülemek isteyen doğa ve fotoğraf tutkunları, Kemaliye'nin dağlık alanlarına ilgi gösteriyor.

Doğa fotoğrafçısı Öznur Koç, Erzincan'ın zengin bitki çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, her yıl yeni türlerin kayıt altına alındığını söyledi. Kemaliye'nin, eski adıyla Eğin, endemik bitkiler açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Koç, özellikle bilinçsiz otlatmanın bitki çeşitliliğini tehdit ettiğini kaydetti.

Ziraat mühendisi Meral Aslay ise Türkiye'ye ait bitki türlerinin izinsiz olarak toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu belirtti. Aslay, ters lalelerin doğadan koparılmasının 577 bin lira idari para cezası bulunduğunu ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

