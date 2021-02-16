Kemal Ünsal kimdir? Kemal Ünsal olayı nedir?

Sosyal medyada gündem olan Kemal Ünsal hakkında araştırmalar yapılıyor. Attığı iddia edilen mesajlarla dikkatleri çeken Kemal Ünal hakkında Kemal Ünsal kimdir ve Kemal Ünsal olayı nedir gibi konular merak ediliyor.

Sosyal medyada trend olan ve genç kızlara attığı iddia edilen mesajlarla gündem olan Kemal Ünsal merak ediliyor. Peki, Kemal Ünsal kimdir? Kemal Ünsal olayı nedir?

KEMAL ÜNSAL OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada genç kızlara attığı iddia edilen mesajlarla gündem olan Kemal Ünsal hakkında kampanya başlatıldı. Yapılan paylaşımlarla şiddet ve cinsel içerikli mesajlar açıklanarak Kemal Ünsal'ın tutuklanması istendi..