Kemal Sunal Yorumuyla Gündeme Gelen Cemile Bayraktar, Kendisini Eleştirenlere Dava Açtı
Türkiye sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ın rol aldığı filmler için "Zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük" diyen yazar Cemile Bayraktar, kendisine hakaret edenlere dava açtı.
Geçen yıl sonu Yeni Şafak'tan ayrılan yazar Cemile Bayraktar, Türkiye Sineması'nın usta ismi Kemal Sunal'ın rol aldığı filmler hakkında tartışma yaratan sözler söyledi. Attığı tweetlerden sonra eleştirilen Bayraktar, yeni bir açıklama yaparak dava açtığını duyurdu.
"HEPSİNE DAVA AÇTIM"
Eleştirilere dayanamayan Bayraktar, "Kemal Sunal filmleri ile büyüdük, o kutsalımız, konuşamazsın" diye söze başlayıp diğer kutsallar; kadın, anne, din daha ne varsa onlara en galiz küfürleri edenlerin değeri, tabusu yok terbiyesizliği var. Merak ediyorum Kemal Sunal, bu halka mı sırtını dayadı? Hepsine dava açtım" açıklamasını yaptı.
"ADINI 3 SANİYE SONRA UNUTTUĞUM KİŞİ"
Cemile Bayraktar'a en sert tepkilerden biri de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, yazar için "Türkiye'de filmleri en çok seyredilen, üzerinden yıllar geçtiği halde hala güldüren, düşündüren, eğlendiren Kemal Sunal'ın filmlerini eleştirmiş adını hayatımda ilk kez duyduğum ve duyduktan yaklaşık 3 saniye sonra unuttuğum biri. Demiş ki, "Kemal Sunal filmleri bu ülke insanına hakarettir" dedi.
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ARKADAŞLAR NE OLUR BU KADINI CİDDİYE ALMAYIN REKLAM PEŞİNDE ONU YAPIYOR NİHAT DOĞANDA AYNI BÖYLE YAPTI ÜNLENDİ BU BİZİM YÜZÜMÜZDEN ALLAH AŞKINA BU ZAVALININ İSMİNİ BİLE GETİRMEYİN....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hanımefendinin amacı zaten buydu, başardı ,gündeme geldi, artık herkes hanımefendinin ismini biliyor. Dava açarak hak arama derdinde değil, isim bilinirliğini daha da pekiştirme derdinde. Hayırlı olsun, meşhur bir gazetecimiz daha oldu. Ben üniversite mezunuyum, başarılı bir kariyerim de var ve ben hala Kemal Sunal filmlerini izlemekten keyif alıyorum, zihinsel bir problemim olduğunu da hiç düşünmüyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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nie kemal sunal rahat bırakın adam mezarında uyusun recep ivediği eleştirin bakın oda 3 aylardan biri ve üstelik güncel gençlerimiz izliyor aaa tabi onu eleştirirseniz gündem olamazdınız yazık yapılan laf ebeliği sadeceCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunun gibiler yüzünden insanlar islamdan soğuyor. . . İslamda ölmüş insanın arkasından konuşmak günahtır. . . Şeytan bile ölmüşle uğraşmıyor. . . Kemal Sunal Türk milletinin kalbine girmiş çok değerli bir sanatçıdır. . . Allah mekanını cennet eylesin.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ÜLKE BUNLARLA DOLDU TAŞTICevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır