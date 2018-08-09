Kemal Sunal Yorumuyla Gündeme Gelen Cemile Bayraktar, Kendisini Eleştirenlere Dava Açtı

Geçen yıl sonu Yeni Şafak'tan ayrılan yazar Cemile Bayraktar, Türkiye Sineması'nın usta ismi Kemal Sunal'ın rol aldığı filmler hakkında tartışma yaratan sözler söyledi. Attığı tweetlerden sonra eleştirilen Bayraktar, yeni bir açıklama yaparak dava açtığını duyurdu.

"HEPSİNE DAVA AÇTIM"

Eleştirilere dayanamayan Bayraktar, "Kemal Sunal filmleri ile büyüdük, o kutsalımız, konuşamazsın" diye söze başlayıp diğer kutsallar; kadın, anne, din daha ne varsa onlara en galiz küfürleri edenlerin değeri, tabusu yok terbiyesizliği var. Merak ediyorum Kemal Sunal, bu halka mı sırtını dayadı? Hepsine dava açtım" açıklamasını yaptı.

"ADINI 3 SANİYE SONRA UNUTTUĞUM KİŞİ"

Cemile Bayraktar'a en sert tepkilerden biri de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, yazar için "Türkiye'de filmleri en çok seyredilen, üzerinden yıllar geçtiği halde hala güldüren, düşündüren, eğlendiren Kemal Sunal'ın filmlerini eleştirmiş adını hayatımda ilk kez duyduğum ve duyduktan yaklaşık 3 saniye sonra unuttuğum biri. Demiş ki, "Kemal Sunal filmleri bu ülke insanına hakarettir" dedi.