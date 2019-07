Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı

Mezarı başında anma töreni düzenlenen ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, "Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum ama seyretmek istiyorum. İnşallah şimdi Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek az kaldı. İnşallah gücümü toparlayıp onunla beraber Kemal Sunal filmlerini seyredeceğim" dedi.

Yeşilçam'ın en çok güldüren ismi Kemal Sunal, vefatının 19'uncu yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törene usta oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal'ın yanı sıra dostları, arkadaşları ve sevenleri de katıldı.

Gül Sunal törenin öncesinde yaptığı konuşmada eşinin vefatının ardından geçen 19 yılı şu sözlerle anlattı: "Ben hiç hatırlamıyorum. Tabii çok ağır geçti. Zor yani, babalarına çok düşkün iki çocuk. Her ailede olduğu gibi biz de bunları ağır yaşadık ama onun düşündüğü bir şey vardı; 'Hayata hep ümitle bakmak hep güzel gözlerle bakmak.' Biz de onu yapmaya çalıştık, hep işimizi gücümüzü yapmaya çalıştık. Çocuklar tahsillerini yaptılar. Ama görüyorum ki çığ gibi büyüyen bir Kemal Sunal sevgisi var. O da acımızı çok büyük ölçüde hafifletiyor. Sosyal medyada dün gece paylaştım Kemal ile ilgili bir şey, yorumları okusanız ne olduğunu çok daha iyi anlarsınız. Yani bize büyük bir güç veriyor, bu halkın Kemal Sunal sevgisi. Kemal, onun da bir röportajında kendisi söylemişti, sırtını halka dayamış. Arkasında halk var. Kemal halkı hiç yanıltmadı. Kendi özel yaşamında yine halktan biri, yine mütevazi, iyi bir aile babası. Kendi yaptığı her şeye önem verdi. Kendine önem verdi. Onun için de bu kadar çok sevildi."

Gül Sunal eşinini üniversitede bilgilerini aktarmak istediğinin altını çizerek, "Türkiye'nin okuyan insana ihtiyacı var. Bunun için herkes elinden geleni yapmalı. Bunu her yerde söylüyordu. Üniversitede herhalde bir kürsü almak istiyordu."Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, "Her sene bizimle bu anlamlı günü paylaşıyorsunuz ve sevenlerine, değer verenlerine, bilmek isteyenlere, merak edenlere bu günü aktarıyorsunuz, bugünün bizim için kıymetini. O yüzden ben öncelikle basına teşekkür ediyorum. Çünkü artık hep buradayız her sene. Bunu dışında 19 yıl, yine beraber büyüdük. Koca koca adamlar olduk ama sayesinde çocukluğumuzdan, gülen yüzümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Kaybetmemeye çalışıyoruz. Bugün bir hashtag vardı 'Keşke biraz daha gülseydik' gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu görmek istemiyorum, onu yazmayalım. Çünkü babam fikirleriyle, filmleriyle o güzel gülümsemesiyle hala hayatımızda. Onu ölümsüz kılan değerleriyle hala hayatımızda o yüzden gülmeye devam diyelim, öyle daha güzel olur. Gözleriyle kendini çok iyi ifade eden bir insandı babam, bir sanatçıydı. Gözlerinden o samimiyeti, ne demek istediğini bize duyduğu sevgiyi çok güzel aktardı. Tabii ki bunları usta oyunculuğunun yanında söylüyorum. Seyirci de o samimiyeti alıyor, anlıyor bizim insanımız. O yüzden de hiç peşini bırakmadı diye düşünüyorum ama bu zamanda güldürmek zor. Bir de Kemal Sunal filmlerini seyredemiyorum ama seyretmek istiyorum. İnşallah şimdi bir Allah izin verirse sağlıklı bir şekilde çocuğum dünyaya gelecek az kaldı. İnşallah gücümü toparlayıp onunla beraber Kemal Sunal filmlerini seyredeceğim diğer bütün evlatlarımız, çocuklarımız gibi. Bu bizim ülkemizin gerçeği artık, harika bir duygu. 19 sene olmuş, hala 3, 5, 6 yaşında hayranları var. Hiç görmediler, hiç bilmiyorlar babamı aslında ama o bahsettiğim samimiyet, o bulaşıcı sevgi değerli kardeşlerimize de geçiyor. Bir de Kemal Sunal filmlerini seyretmekten kimseye zarar gelmez. Aileler devam… Tavsiye ediyorum" dedi.

Ezo Sunal, "19 yıldır acımızı paylaşıyorlar, hep yanımızdalar. O yüzden ben hep onu söylüyorum. Babamın bize en büyük mirası kocaman bir aile bırakması oldu. Bütün Türkiye bizim ailemiz oldu. Buradan da kucak dolusu sevgiler herkese. Umarım böyle de devam edecek Kemal Sunal sevgisi. Çoğalarak onu sürdüreceğiz diye düşünüyorum. Kemal Sunal'ı hiç evde yaşamadık biz. Yani star havası… Genellikle o çok merak ediliyor. Çok mütevazi biriydi, halktan biriydi. O yüzden ben çok şaşırıyordum küçükken sokağa çıktığımızda böyle hayranları gelince, niye babama geliyorlar diye anlam veremiyordum. Çok iyi bir babaydı. komik, eğlenceli, ilgili, meraklı, hep yanımızda... her akşam yemeğinde mutlaka sofrada. Çok özel bir şey tabii bu" diye konuştu.

Kaynak: DHA