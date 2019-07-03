KEMAL SUNAL, VEFATININ 19. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI (1)
Yeşilçam'ın en komik ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 19. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Yeşilçam'ın en komik ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 19. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Görüntü dökümü:
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-Törenden detaylar
-Gül Sunal ile röp
-Ali sunal ile röp
-Ezo Sunal iel röp
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA
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