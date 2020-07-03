Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı
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Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı

Yeşilçam'ın en komik ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 20. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı
03.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:29

Yeşilçam'ın en komik ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 20. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma töreninde konuşan oğlu Ali Sunal, "Tek tesellim 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken evimizde bol bol Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum. O günü bekliyorum ben de. Bir şekilde kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz" dedi.

"ARTARAK BÜYÜYEN SEVGİ BİZLERE TESELLİ OLUYOR"

Yeşilçam'ın en çok güldüren ismi Kemal Sunal, vefatının 20'nci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törene usta oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal'ın yanı sıra dostları, arkadaşları ve sevenleri de katıldı. Anma töreninde konuşan Gül Sunal, eşinin vefatının ardından sevenlerinin kendileri için teselli olduğunu söyledi. Gül Sunal, "Artık ben kabullenmeye başlıyorum kendi adıma. Onsuz yaşamaya alışmaya çalışıyorum. Çok zor tabii ama artarak büyüyen sevgi, bizlere teselli oluyor. Sevenleri hiç yalnız bırakmıyor. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Ama yokluğu da çok acıklı" şeklinde konuştu.

"KIZIM BABAMIN INI GÖRDÜĞÜNDE BİR ŞEKİLDE TEPKİ VERİYOR"

Anma töreni sonrası babasına olan özlemini dile getiren oğlu Ali Sunal da şunları söyledi:

"Bizi bu değişik günde hiç yalnız bırakmıyorsunuz. 20 sene oldu. Çok artarak devam eden, çok hak ettiği bir sevgiyi görüyor. Görüyordur, diye umuyorum. Şimdi bizim yeni bir heyecanımız var. Torunu oldu. Narin var. Babamı çok özledim. Tek tesellim 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken evimizde bol bol Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum. O günü bekliyorum ben de. Bir şekilde kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz. Annemin yazdığı kitap bizim büfede duruyor. Oradan geçerken Narin bağırıyor yani. Bir şekilde bir tepki veriyor. Yaklaştırdığımda da kitaptaki fotoğrafı seviyor. Bunu hep yapıyor. Çocuklar hissediyor herhalde, diye düşünüyorum. İnşallah babam da bir yerlerden görüyor ve hissediyordur" ifadelerini kullandı.

Tören sonrası gelen herkese tek tek teşekkür ederek babasına duyduğu özlemi dile getiren kızı Ezo Sunal, "Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. 20 yıl oldu. Daha nice 20 yıllar bu sevgi devam edecek gibi duruyor. Türk halkının hem kalbinde hem gülücüklerinde yaşayacak. Bu da bize en güzel miras zaten. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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