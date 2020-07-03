Kemal Sunal memleketinde de unutulmadı Kemal Sunal memleketinde de unutulmadı Türk Sinemasının unutulmayan sinema oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 20. yılında memleketi Malatya'da da anıldı.

Kemal Sunal memleketinde de unutulmadı

MALATYA - Türk Sinemasının unutulmayan sinema oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 20. yılında memleketi Malatya'da da anıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür Evi'ndeki Kemal Sunal Sanat Odasın da gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sunal'ın Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçılardan biri olduğunu ifade etti.

Kemal Sunal'ı ölümünün 20. yılında sevgi, saygı ve rahmetle yad ettiklerini belirten Gürkan, "Türk Sinemasının ve Malatya'mızın medar-ı iftiharı olan Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının 20. yılı münasebetiyle hüzünlü ve buruk bir durumdayız" dedi.

Başkan Gürkan konuşmasında şunlara yer verdi:

"Kemal Sunal, filmlerdeki espri, jest ve mimikleri ile kullandığı kelime ve telaffuzlarıyla Türkiye'nin her kesiminden büyük beğeni alan bir sanatçımızdır. Kemal Sunal'ın esprileri ve Türkiye'de kabul görmesi Malatya kültürünün ne kadar engin bir kültür olduğunun en temel göstergelerinden biridir. Biz Malatya'yı tarif ederken Malatya insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir diye tarif ediyoruz"

Malatya'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Gürkan, "Bu insanlardan biri de aramızdan 20 yıl önce ayrılan Kemal Sunal'dır. Kemal Sunal filmlerde almış olduğu rollerle Türkiye'de kabul görmüş bir sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kemal Sunal'ın filmlerini sinemadan çektiğiniz zaman Türk Sineması öksüz ve yetim kalır. Türk Sineması 20 yıldır öksüz ve yetimdir. Kemal Sunal'ın yapmış olduğu espriler güldürürken düşündüren esprilerdir. Kemal Sunal her filminde bir mana, bir mesaj vardır. Kemal Sunal'ı rahmet minnet ve şükranla yad ediyoruz.

Kemal Sunal'ın aziz hatırasını yaşatma noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayret ve çabayı göstermekteyiz. Kemal Sunal dünya sinemasında yaptığı hayat filminde rolünü güzel oynadı. O rolde bize hep örnek oldu. Biz de oynadığımız hayat rolünde örnek olmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: İHA