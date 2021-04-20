Kemal Sunal'ın ismi müze ve kütüphaneye verilecek
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Kemal Sunal'ın ismi müze ve kütüphaneye verilecek

Kemal Sunal'ın ismi müze ve kütüphaneye verilecek
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Kültür Sanat

Malatya'nın Doğanyol ilçesine sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın Müzesi ile sanatçının isminin yaşatılacağı kütüphane kurulacak.

Malatya'nın Doğanyol ilçesine sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın Müzesi ile sanatçının isminin yaşatılacağı kütüphane kurulacak.

Doğanyol Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçe Mahallesi'ne Türk sinemasının gülen yüzü, sanatçı Kemal Sunal adına kütüphane ve Sunal'ın anılarının yaşayacağı müze kurulacak.

Sunal'ın doğduğu mahalleye yapılacak kütüphane ve müze yaklaşık 1000 metrekare alana kurulacak.

Geçmiş dönemlerde belediye hizmet binası olarak kullanılan ve 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Doğanyol Belediyesine devredilen ve bugüne kadar atıl durumda bulunan Gökçe Mahallesi'ndeki bina kütüphane ile müzeye dönüştürülecek.

Kütüphanenin kurulması için Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile proje protokolünü imzaladı.

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, projeye kısa süre içinde başlamayı planladıkların belirterek, "Bizim için önemli bir proje. Kütüphanede gençlerimiz hem kitap okuyabilecek hem de ders çalışma ortamı bulabilecek. Gençleri önemsiyoruz ve projelerimizi hayata geçirirken de onları düşünerek yapıyoruz. Kütüphane içerisinde bir de müzemiz olacak. Memleketimizin önemli değeri olan Kemal Sunal'ı burada yaşatacağız. Kemal Sunal isminin ilçemizde yaşaması da bizim için oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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