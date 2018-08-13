Kemal Sunal'ı Hedef Alan Cemile Bayraktar, Bu Kez de Dünyaca Ünlü Oyuncu İdris Elba'yı Eleştirdi

Amerika'nın kült ajan filmlerinden olan ve başrolünüDaniel Craig'in canlandırdığı "James Bond" filminde siyahi bir aktörün oynatılması haberleri spekülasyona yol açtı. Daniel Craig, James Bond serisinde artık oynamayacağını açıkladığında, yüksek karizması sayesinde en popüler 007 adaylarından birisi oldu.

İngiliz aktör İdris Elba, James Bond'un rolünü üstlenebileceği spekülasyonunu körükleyen bir twit atması kafaları karıştırdı. Elba'nın"benim adım Elba, İdris Elba" adı altında paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

Kemal Sunal'ın filmlerini eleştiren Cemile Bayraktar ise İdris Elba'nın bu twitini gerçek sanıp "Yahu adın İdris, çok iyi oyuncusun, şu Taif günü gibi günde Allah aşkına Bond olma... olma be.." twitiyle yine şaşırttı.

Müslümanların taşlandığı hadisesine dikkat çeken Cemile Bayraktar'ın Hollywood oyuncusunu James Bond filminde oynamasına tepki gösteren twit atması ile dikkat çekti.

Söylentilerin yayılmasından sonra Ödüllü oyuncu Elba birkaç saat sonra "HYPE'ye inanmayın ..." diyerek bir tweet daha yayınladı.