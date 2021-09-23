Kemal Özkul: 'Yumurtadaki fiyat artışı ham maddeden' - Haberler Ekonomi
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Kemal Özkul: "Yumurtadaki fiyat artışı ham maddeden"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kemal Özkul:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde her hafta yaklaşık 250 tır yumurta üretildiği bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde her hafta yaklaşık 250 tır yumurta üretildiği bildirildi.

Yumurta Üreticileri Kütahya Bölge Başkanı Kemal Özkul, yumurta fiyatlarındaki artışın ham madde fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını dile getirdi.

Özkul, "Yumurta fiyatları gerçekten bu günlerde çok arttı. Artmasının sebebi de yumurta fiyatlarındaki bu ham madde fiyatlarının yükselmesinden dolayı. Mısır fiyatlarındaki daha evvelki bin 400 TL'den aldığımız mısır fiyatları bugün için 3 bin TL civarında alıyoruz. 2 yıldan buyana ham madde fiyatlarının artmasından dolayı üretici arkadaşlarımız zorluklar yaşadı. Çoğu arkadaşlarımız kümeslerini kapattı ve çoğu arkadaşlarımız da tavuklarını kesti. 'Yumurta fiyatları neden bu kadar arttı' diyen tüketiciler oluyor, ancak ayakta kalacak durumumuz kalmamıştı. Yumurta fiyatları 1 TL'den aşağı yani kolisi 30 TL'den aşağı olduğunda zarar etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yumurta üreticisinin 2 yıldır ciddi anlamda zarar ettiğini belirten Özkul, fiyatların maliyetler sebebiyle dünyada da yükseldiğini ifade etti.

Özkul, Tavşanlı ilçesinden haftalık olarak yaklaşık 250 tır yumurtanın yurt içi ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kemal Özkul: Yumurtadaki fiyat artışı ham maddeden

Kemal Özkul: Yumurtadaki fiyat artışı ham maddeden

Kemal Özkul: Yumurtadaki fiyat artışı ham maddeden

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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