Kemal Özdeş'ten Sivasspor Maçı Yorumu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş önemli bir maç oynadıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Maçın sonunda her iki takım karşılıklı 1'er puan aldı. Sivas takımı açısından da önemli bir maçtı. Çünkü onlar da ilk 5'i kovalıyorlar. Biz ise üst sıralara yaklaşma amacındaydık. Burada kazanmak istiyorduk. Maçın bütününe baktığımızda her iki takımın oyuncularını kutlamak istiyorum. Oldukça mücadeleci bir oyun oldu. Belki çok net gol fırsatları olmasa da her iki takımın kazanma arzusu son ana kadar devam etti. Statta da iyi bir ambiyans vardı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz iki haftada olduğu gibi, Kayseri'de bir penaltı oldu, sonra akşam penaltı değil dediler. Sarı kartla oyuncu cezalı duruma düşüyor. Geçtiğimiz hafta bir penaltı oldu. Hakem hocalarının yarısı penaltı değil diyor, yarısı penaltı diyor. Bugün ilk gol ofsayt, ikinci gol çok ağır bir penaltı yine. Sonra yine oyuncum bir kart görüyor. Sivas bu ülkenin önemli bir futbol şehirlerinden bir tanesi. Oldukça iyi bir takımı var. Oldukça iyi bir yönetimi var. Kesinlikle bu lige renk katıyor. Güçlü de bir kadrosu var, şehri zaten öyle. Ancak Kasımpaşa da bu ülkenin en düzenli ve en iyi kulüplerinden bir tanesi. Sorun geçtiğimiz yıl yaşadığımıza benziyor. Sanıyorum 11'inci 12'inci sıralardayken biraz puan sıralamasına göre maçlar yönetiliyor. Bir art niyet kesinlikle aramıyorum. Ancak hakemlerimizin de çok iyi odaklanması gerekiyor. hem üst sıralardaki mücadele için önemli, hem alt sıra için. Ama genç hakemlerimizin bir kaygısı oluyor maçlarda. Bunu anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Bu her halde MHK'nin çözeceği bir durum. Sivas takımına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bu maçı unuttuk. Bugün son ana kadar verdiğimiz mücadele bizim için artıydı. Önümüzdeki Antalya maçını kazanarak, ligin sonuna kadar üst sıralarda olmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.