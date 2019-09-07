Kemal Kılıçdaroğlu yumurtalı saldırıya uğradı

07.09.2019 21:30

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yumurtalı saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin insanını seviyorum ve güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar bu kardeşiniz Türkiye'nin çağdaş uygarlığı için, demokrasisi, cumhuriyeti, bayrağı ve vatanı için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.



Kılıçdaroğlu, Söke, Didim, Selçuk, Kuşadası belediye başkanlarını makamında ziyaret edip, görevlerinde başarılar diledi. Euronews.com'da Görüntüle