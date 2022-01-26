Kemal Kılıçdaroğlu videoda ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 saat önce sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, "Sevgili Halkım,Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere..." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından açıklayacağı konu da merak edilmeye başlandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU VİDEODA NE DEDİ?

CHP lideri, saat 22.00'da sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak vatandaşlara bahsettiği konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 3 Nisan 2018'de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren ihalenin kazandığını öne sürdü. Ancak Kılıçdaroğlu, ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçilerek, iktidara yakın bir şirkete yeniden verildiğini ileri sürdü.

"DEVLETİMİZDE HALA VATANSEVERLER VAR DEMEK İSTEDİM

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında, "Ben bugün hala devletimizde vatanseverler var demek istedim. Direnenler var demek için sizleri evime davet ettim. Bu vatanseverler, yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. Devletin onurlu memurları da bu işleri incelemeye, tarihe not düşecek raporları hazırlamaya devam ediyorlar. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullandı.

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