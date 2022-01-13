Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 10'uncu yılında Rauf Denktaş'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 10'uncu yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cesareti ve siyasi dehasıyla Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinde sembol isim olan, büyük devlet adamı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 10'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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