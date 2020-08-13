Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener uzun bir süre sonra aynı sahnede
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener uzun bir süre sonra aynı sahnede

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim"(Fotoğraflı)Murat Kanber - Mustafa Uslu - Enes Altun-Mustafa TaşörenKOCAELİ (İHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,...

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener uzun bir süre sonra aynı sahnede
13.08.2020 21:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:45

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim"

(Fotoğraflı)

Murat Kanber - Mustafa Uslu - Enes Altun-Mustafa Taşören

KOCAELİ (İHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerin ardından ilk kez bir programda söz aldı. Programda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi tarafından 27 milyonluk yatırımla satın alınan 75 hizmet aracın tanıtımı ve 10 projenin açılış törenine katıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yanı sıra, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, İYİ Parti ve CHP milletvekilleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"İZMİTLİ KIZ ÇOCUKLARININ HAYALİ LEYLA ATAKAN OLMAKTI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez aynı programda kürsüye çıkarak konuştu. Programda ilk olarak söz alan Meral Akşener, "Benim gibi yıllar evvel doğmuş İzmitli kızların bir hayali vardı. Okuyan yazan, okuma fırsatı bulan İzmitli kız çocuklarının hayali Leyla Atakan olmaktı. Ben 60 ihtilalinden sonra babası Türkeşçi olmuş, 80 ihtilaline kadar ağabeyi Kocaeli MHP il başkanı olan, babasının ailesi İnönücü, annesinin ailesi Demokrat Partili olan bir ailenin kızıyım. Ama İzmit'te doğan her kız çocuğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş sayılmayan ve biz siyaseti aklımızdan geçirdiğimiz zaman tek bir hayalimiz vardı. O da Leyla Atakan olmaktı. İzmit ilk belediye başkanlarından birisini seçmişti" dedi.

"FATMA KAPLAN'IN SEÇİLMESİ GENEL BAŞKANIMIZIN FERASETİDİR"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e övgülerde bulunan Akşener, "Fatma başkan Leyla Hanım'ın benim neslimin genç kızlarında bıraktığı o rol model olma ve bize cesaret verme mirasını umarım sürdürür. Umarım İzmitliler sizi sevdi. Dilerim bu hizmetlerinizle İzmit'in şehri eminliğinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına gidersiniz. Millet İttifakı'nın adayıdır ve seçildi. Fatma Kaplan'ın seçilmesi genel başkanımızın ferasetidir ve kendisini de tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BAYRAĞIMIZIN ALTINDA HUZUR İÇİNE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Daha sonra konuşan Kılıçdaroğlu, "Beni mutlu eden; Sayın Genel Başkan söyledi, kendisinin kentinde beni ağırlaması. Size yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Kaplan'ı dinledik. Yaptıklarını hep beraber ekrandan izledik. Belediye başkanı arkadaşlara şunu söyledim. Belediye başkanı olduğunuz andan itibaren unutmayacağınız bir şey var. Siz Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız. Genel başkan, 'Fatma Kaplan Hüriyyet'in seçilmesini küçük de olsa bir payımız varsa' diye ifade etti. Bence küçük değil, büyük bir payınız var. Çünkü biz milleti düşünüyoruz, vatanımızı düşünüyoruz, bayrağımızı düşünüyoruz. Farklı düşünsek bile bu topraklarda, bayrağımızın altında huzur içine yaşamak istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek siyasetçi olarak görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kavgadan bir şey çıkmadı, kavgadan hiç kimse karlı çıkmaz. Bu milletin barışa, huzura ihtiyacı var, her vatandaşın düşüncesini özgürce ifade etmesine ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var. Gazi meclisinin iadesine ihtiyacı var. Böyle düşünüyoruz biz. Böyle düşünen herkese saygı duyuyoruz. Bu ülke 83 milyonun ortak ülkesidir. Birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

"BU ÜLKEYE GERÇEK ANLAMDA DEMOKRASİ GELENE KADAR MÜCADELEYİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİM"

"Bu millete bir söz verdim ve ardında duracağım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelene kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim. Sayın belediye başkanımız şunu söyledi: 'Millet İttifakı'nın derdi millettir.' Evet bizim derdimiz millettir. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşadığı bir ortam oluşturma derdindeyiz. Aynı şekilde makam ve saltanat meraklısı değiliz. Makam ve saltanat meraklısı olanlar ülkenin çıkarlarını değil, kendi ve ailesinin çıkarlarını düşünürler. Millet İttifakı'nın hiçbir mensubunda makam ve saltanat derdi yoktur. Bizim belediye başkanlarımızın koltukları dahi icra yoluyla altından alındı. Sandı ki gücü koltuk veriyor. Unutmayın gücü veren koltuk değil, milletin kendisidir. Gücü milletten alıyoruz biz" şeklinde konuştu.

"ENGELLERİ AŞACAĞIZ, AMA MUTLAKA GÖTÜRECEĞİZ"

Partisinin belediye başkanlarına verdiği talimatlar ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "'Şimdi İzmit Belediye Başkanı, ileride Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin başkanı olacak' denildi, bundan hiçbir kuşkum yok. Bundan en ufak bir endişem yok. Ama bu çizgi devam ettiği sürece, hiçbir kimseyi ayırmadığınız sürece. Belediye başkanlarımıza, 'Seçildiğinizde CHP rozetini çıkartacaksınız, oraya Türk bayrağı mı, kentinizdeki belediyenin armasını mı takarsınız takın. Ama hiçbir ayrım yapmayacaksınız, dedim. Hizmete önce o kentin yoksul kentlerinden başlayacaksınız, dedim. Oraları kucaklayacaksınız, dedim. O insanla ihmal edildi. Onları yanınıza alıp beraber yürüyeceksiniz, diye düşüncelerimi ifade ettim. Hiçbir belediye başkanı asla şikayet etmeyecek. Engelleri aşacağız, ama mutlaka götüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki protokol üyeleri, dualar eşliğinde kurdele keserek tamamlanan projelerin açışını gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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