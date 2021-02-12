Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Kovid-19 aşısı oldu
12.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:21
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, aşı olduğu fotoğrafı paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Kovid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan