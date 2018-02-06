Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye, Suriye'de Söz Sahibi Olmak İstiyorsa Esad ile Temasa Geçmeli"

Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye, Suriye'de söz sahibi olmak istiyorsa Esad ile temasa geçmeli"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Hiçbir partide olmayan bir demokrasi şöleni gerçekleştirdik"

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez dış politikada bu kadar yalnızlaşan bir Türkiye var"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.