Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye, Suriye'de Söz Sahibi Olmak İstiyorsa Esad ile Temasa Geçmeli"
Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye, Suriye'de söz sahibi olmak istiyorsa Esad ile temasa geçmeli" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Hiçbir partide olmayan bir demokrasi şöleni gerçekleştirdik" "Cumhuriyet tarihinde ilk kez dış politikada bu kadar yalnızlaşan bir Türkiye var"ANKARA - CHP...
Kemal Kılıçdaroğlu: "Türkiye, Suriye'de söz sahibi olmak istiyorsa Esad ile temasa geçmeli"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
"Hiçbir partide olmayan bir demokrasi şöleni gerçekleştirdik"
"Cumhuriyet tarihinde ilk kez dış politikada bu kadar yalnızlaşan bir Türkiye var"
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.