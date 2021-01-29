Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti
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Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti

29.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:12
Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanmaları dolayısıyla Trabzonspor'u kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanmaları dolayısıyla Trabzonspor'u kutladı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı telefonla arayarak, tebrik ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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