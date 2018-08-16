Kemal Kılıçdaroğlu, Tartışmalara Son Noktayı Koydu: Kurultay Bitti, Yerel Seçimlere Hazırlanıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem parti içindeki kurultay tartışması hem de ABD ile yaşanan gerilim konusunda açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmasının bittiğini, yerel seçimlere odaklanılmasının gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Parti içerisindeki tüzük kurultayı talebi doğru değil. İstanbul adayı örgütle yapılacak olan çalışmayla belirlenecek. Bu isimin bir başarı hikayesi olması gerekiyor. Muharrem İnce'nin beklentisi nedir bilmiyorum. Biz İstanbul'u kesinlikle kazanacağız." dedi.

"YEREL SEÇİMLERE HAZIRLANIYORUZ"

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Parti meclisi toplantısında seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Teknik değerlendirmeyi partinin dışından bir akademisyen yapacak. Türkiye'yi il-ilçe-mahalle bağlamında bütün sandıklar itibariyle sonuçlara bakıp değerlendirmiş hocamız. 2-3 saatlik bir değerlendirme yapacak toplantıda. Daha sonra parti meclisinde bir siyasal değerlendirme de olacak. Verileri, rakamları, oy kaymalarını değerlendiren arkadaşımız sorulara da yanıt verecek. Siyasal analize de Fethi hoca bakacak. Türkiye bağlamında bütün seçimlerin oy kaymalarını, partilerin aldığı oyları, ittifakların lehte aleyhte gelişmeleri, mahallelere kadar inen analizler olacak.

"MUHARREM BEY'İN GELECEĞİNE YÖNELİK KARARI TEK BAŞIMA ALAMAM"

Olabilir tabi. Muharrem İnce başka bir partili değil; Cumhuriyet Halk Partili'dir. Yerel seçimler strateji belgesini hazırlamak için bir çalışma yapılacak. Orada yerel yönetimlerde nasıl bir strateji izleyeceğimizi paylaşacağız. Muharrem Bey de bir partili olarak partinin belediye başkanlarının kazanması için çalışacaktır. Diğerleri nasıl çalışıyorsa Muharrem Bey de çalışacak. Muharrem Bey'in geleceğine yönelik kararı benim tek başıma almam doğru değil. Muharrem Bey'in beklentisi nedir önce onu öğrenmem lazım. Beklentisi nedir ona göre oturup karar veririz. Şu aşamada şunu yaparız dersem iradesine ipotek koymuş oluruz.

"İSTANBUL İÇİN BAŞARI ÖYKÜSÜ OLAN BİRİ OLMASI GEREK"

İstanbul'u kesin alacağız. İstanbul'u arkasında başarı hikayesi olan birisiyle almamız mümkün. Bu çerçevede örgütle de beraber yapacağımız kamuoyu yoklamaları, diğer çalışmalar, örgütün bu konudaki eğilimi, İstanbul milletvekilleri… Bütün bunları dikkate alarak bir aday belirleyeceğiz. Muharrem Bey İstanbul'u ister mi istemez mi bilmiyorum. Öyle bir düşüncem yok. Başarı öyküsü olan birisi olması gerektiği kanaatindeyim.