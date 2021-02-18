Kılıçdaroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed'i kabul etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu Ahmed'i parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı