Kılıçdaroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed'i kabul etti
18.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ile görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu Ahmed'i parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı