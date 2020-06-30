Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılması hakkında ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehir Üniversitesi yorumu ne oldu?
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Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılması hakkında ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehir Üniversitesi yorumu ne oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılması hakkında açıklama yaptı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehir Üniversitesi yorumu ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılması hakkında ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılması hakkında ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehir Üniversitesi yorumu ne oldu?
30.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:05

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kapatıldı. Konu hakkında açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, kapatılma kararına tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılması hakkında ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehir Üniversitesi yorumu ne oldu?

KEMAL KILIÇDAROĞLU, ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN KAPATILMASI HAKKINDA NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı grup konuşmasında üniversitenin kapatılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu üniversite neden kapatıldı? Maltepe'de çok güzel bir alanı vardı. Pırıl pırıl öğrenciler, dinamik, her görüşten akademisyenler vardı. Göz kamaştıran bir üniversite durumundaydı, genç bir üniversiteydi. Ama intikam almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. Niçin ayrıldın? Niçin hak hukuk diyorsun, niçin adalet diyorsun, niçin üniversite diyorsun? Bu nedenle kapatıldı orası" şeklinde konuştu.

"DEVLET KİN İLE YÖNETİLMEZ"

Kılıçdaroğlu, şu şekilde devam etti: "Devlet kin ile yönetilmez. Devleti kinle yönetirseniz, yıpratırsınız. Devlette adalet olması lazım. Hak olması lazım. Hukuk olması lazım. Siz bugüne kadar pek çok üniversiteye yardım yaptınız. Yardım yaptığınız hiçbir üniversiteye biz CHP olarak çıkıp 'Neden yardım yaptınız?' demedik. Bilime, teknolojiye, insana yatırım yapıyorsanız buna karşı çıkmadık."

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