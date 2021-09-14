Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan sanatçı Orhan Aydın'a geçmiş olsun dileklerini iletti
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan sanatçı Orhan Aydın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan sanatçı Orhan Aydın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi'nin mitingi sonrası saldırıya uğrayan tiyatro sanatçısı Aydın'ı telefonla aradı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri