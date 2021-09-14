Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan sanatçı Orhan Aydın'a geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan sanatçı Orhan Aydın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi'nin mitingi sonrası saldırıya uğrayan tiyatro sanatçısı Aydın'ı telefonla aradı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.