Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu İçin Oyunu Kullandı
Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oyunu kullandıANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oyunu kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oyunu kullandı
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oyunu kullandı.
Kılıçdaroğlu. CHP Kurultayına katılarak oyunu kullandı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oyunu kullandı.