Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu İçin Oyunu Kullandı
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Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu İçin Oyunu Kullandı

Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oyunu kullandıANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oyunu kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oyunu kullandı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oyunu kullandı.
Kılıçdaroğlu. CHP Kurultayına katılarak oyunu kullandı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oyunu kullandı.

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