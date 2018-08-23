Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğlu Kerem Evleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve Mine Alşan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde evleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Eylül'de düzenlenecek törenle dünya evine girecek. Düğünde genç çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıyması bekleniyor. Nikah şahitleri henüz netleşmeyen düğüne çiftin akrabalarının yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor. Düğün için mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri davet edildi. Düğünün davetlileri arasında, Ankara'da ikamet eden eski parlamenterler de bulunuyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de davetliler arasında olduğu öğrenildi. - ANKARA