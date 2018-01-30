Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TTB'ye operasyon açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

- "Siz doktorun düşüncesini açıklamasına tahammül edemiyorsunuz"

"30 milyar dolar değil 3 milyar dolar bile harcamadılar"

"Bu tür davranışlar sizin yaptığınız ve toplumun tümünün desteklediği Afrin Operasyonuna gölge düşürüyor"

"Ortada bir hata yok insanlar özgürce düşüncelerini söyleyebilir"

"Afrin'de yapılan operasyona desteğimiz tamdır. Bunun ÖSO'yla paralel adlandırılması biz de büyük bir rahatsızlık yaratıyor"

"Giden ordumuz, mücadele eden ordumuz, şehit olan askerimiz. Bunu neredeyse ÖSO'nun kahramanlığına bağlayacağız"

"Mehmetçik kanıyla oy devşirmeye çalışmak büyük bir ahlaksızlıktır"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.