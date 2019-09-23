Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı aradı

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'la telefon görüşmesi yaptı ve Devlet Bahçeli için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

23.09.2019 16:24
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'la telefon görüşmesi yaptı ve Devlet Bahçeli için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili Erkan Akçay'ı aradı. Bahçeli'nin durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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